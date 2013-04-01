Грабители обошли сигнализацию и своровали десять ноутбуков со стройки в Петербурге

В пострадавшей фирме размер ущерба оценили в 200 тысяч. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ловкие воры пробрались на стройку корпусов бизнес-школы одного из вузов Северной столицы. Площадка находится на Санкт-Петербургском шоссе. Злоумышленники повредили кабель сигнализации. После этого уже без препятствий проникли в строительные бытовки, где собрали все ноутбуки. Всего преступники унесли десять лэптопов.

Заявление о краже поступило в полицию от представителя пострадавшей фирмы. Они оценили свои потери в 205 тысяч рублей. Само преступление произошло еще 18 декабря.

Правоохранительные органы работают над тем, чтобы установить подробности инцидента. Они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне спортивные воры вытащили из шкафчика в фитнес-клубе 120 тысяч. Кража произошла в заведении на набережной Мартынова. Подозреваемых задержали недалеко от места преступление. По словам потерпевшего, из его шкафчика пропали 120 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.