Снижение налоговой нагрузки для нефтяников изменит цены на бензин

От увеличения налога на добычу полезных ископаемых страдает переработка. По прогнозам экспертов, в 2017 году внутренние цены отыгрывают прошлогоднее увеличение акциза, рост цен уже превысил уровень инфляции и, скорее всего, продолжится, хотя и без резких скачков.

По данным ФБА" Экономика сегодня",Минэнерго предлагает сохранить налоговую нагрузку для нефтяников на уровне 2017 года в течение следующих 4-5 лет. Планируется отказ от ежегодной надбавки к НДПИ. Ведомство считает ее дальнейшее повышение чрезмерным. Замминистра энергетики Кирилл Молодцов рассказал «Ведомостям» о предложении заморозить налоговые изъятия на уровне 150 млрд рублей, ведь сценарные условия на 2017–2019 годы выглядят благоприятнее, чем те, что заложены в бюджете.



Эксперты предполагают, что что для бюджета отказ от увеличения НДПИ компенсирует соглашение ОПЕК. Это, в свою очередь, даст дополнительные доходы в бюджет.



А вот научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев считает, что с соглашением ОПЕК идея Минэнерго никак не связана ее скорее можно отнести к вербальным интервенциям. Эксперт отмечает, что Россия экспорт на внешние рынки не сокращает, а значит заморозка налоговой нагрузки обусловлена внутренними факторами, прежде всего тем, что налоговый маневр у нас до конца так и не доведен. НДПИ задумывался при цене на нефть от 100 долларов за баррель, но вследствие упадка кодировок и роста показателей, заморозка необходима для увеличения рентабельности переработки. Отказ от коэффициентов при НДПИ скажется на потребителе, нефтяные компании не пострадают, комментирует Андрей Гордеев.



Эксперт также считает, что рентабельность нефтепереработки сократилась из-за роста себестоимости нефти, поэтому прошлогоднее увеличение акциза внутренние цены на нефтепродукты отыгрывают в текущем году. Рост цен уже превысил уровень инфляции, которая охраняется на отметке 1,5% с начала года. Скорее всего стоимость топлива продолжит расти, хотя и без резких скачков, предполагает Андрей Гордеев.



По его мнению, заморозка поможет нефтяникам частично восстановить эту маржу, но рост цен в рознице все-таки будет и, возможно, даже выше инфляции.



"В то же время цены на нефть расти не будут, даже несмотря на продление соглашение с ОПЕК и конфликта с Катаром. Она будет колебаться на отметке около 50 долларов за баррель" - рассуждает эксперт.



Андрей Гордеев прогнозирует, что средний показатель, вероятно, будет составлять в районе 45 -47 долларов за баррель по году, в связи с чем появятся излишки, которые компенсируют снижение налоговых изъятий.