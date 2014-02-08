Снежные герои аниме заполнили Японию после аномальных снегопадов

На этой неделе Японию охватил аномальный снегопад. Но жители страны не растерялись и начали деть снежные фигуры в виде герое аниме и видеоигр. Фотографии со своими работами японцы выкладывают в Instagram.

С начала этой недели Японию заметают аномальные снегопады. Почти половина страны скованна белоснежными осадками. Из-за непогоды на островах увеличилось число аварий на дорогах. Происходят обрывы электропроводов. В частности пострадали западная и северная части страны.

Но аномальная погода не растаивает жителей страны. Instagram заполнили фотографии красивых снежных фигур, сделанных дорвавшимися до снега японцами. Они ваяют героев мультиков и аниме.

Снежные покемоны

Житель города Фудзиесида около знаменитой горы Фуджи создал на улицах настоящих покемонов. Теперь играть в Pokemon Go в городе стало проще: можно просто собрать себе нужную фигурку или сфотографироваться с уже существующей. Казу Сеа создал пикачу, чармандера и других героев вселенной покемонов. Он регулярно снимает свои работы при свете дня и ночью.

Герои мультиков Харуки Миядзаке

Некоторые жители страны решили сделать оригинальных снеговиков, при этом не сильно стараясь вырезать форму. Поэтому на улицах, у окон появилось множество героев из мультиков. Например, популярностью пользуется Безликий из полнометражного "Унесенные призраками". Один из японцев сделал его прямо около большого окна.

Другим ожившим в снеге героем историй Миядзаке стал Тоторо. Большой мохнатый хранитель леса идеально подходит для ваяния его из снега. Кстати, и Тоторо и Безликого автор мультиков придумал сам. В японском фольклоре именно таких героев не существует.

Атака снежных титанов

А вот некоторые японцы для своих снежных фигур выбрали пугающих героев. Сразу несколько человек сделали титанов из аниме "Атака титанов". По сужету огромные похожие на людей существа поедают человечество, которое вынуждено спасаться от них за высокой стеной.

Титанов построили не в полный рост, но огромные головы и тянущиеся руки делают этих снеговиков жуткими.

Последствия снегопада

Из-за сугробов в Японии отменили более полусотни внутренних рейсов. Как уточняют в токийском аэропорту "Ханэда" также примерно 50 рейсов остались в столице. Компания Tokyo Electric Power сообщает, что без электричества осталось около 17,5 тысяч семей в префектура Ибараки. А в Тотиги – около 7,4 тысяч.

Некоторые участки дорог полностью перекрыты из-за капризов природы. Многие люди пересели на электропоезда, что привело к столпотворениям на станциях.

В некоторых районах, например в Токио, снега выпало всего шесть сантиметров. Но он быстро смешался с дождем и превратился в слякоть и гололед. Из-за необычных условий увеличилось число ДТП. Сейчас в авариях пострадало как минимум 12 человек.

При этом метеорологи не обещают Японии передышку. На ближайшие два дня специалисты обещают продолжение снегопадов на севере страны. Также японцам угрожают высокие волны Японского моря.

Фото: Instagram / kazu.sae, haruflower.beautytree, tsubasa.shinya, xiakea, chiikamagram, beta58a330, cobrakasano, mihocyi37, re_kun, garepi_j

Видео: Instagram / yuri_3wave, danbraund, arssnaka