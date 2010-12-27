Уэсли Снайдер может вернуться в чемпионат Испании

Полузащитник ФК "Галатасарай" Уэсли Снайдер может перейти в "Севилью" или "Валенсию".

По данным "El Gol Digital", футболист и турецкий клуб не заинтересованы в том, чтобы продолжать сотрудничество. В связи с этим голландец на полном серьезе рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Испании. Об этом сообщил 9 июня «Спорт-Экспресс».



Ранее сообщалось, что в услугах Снайдера заинтересовался новый наставник "Зенита" Роберто Манчини. За прошлый сезон полузащитник провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 передач. За стамбульский клуб он выступает с 2013 года. Ранее был игроком "Аякса", "Реала" и "Интера".

Фото: https://vk.com/snejder