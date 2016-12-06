Смуглолицый незнакомец со шрамом отобрал у петербуржца 200 тысяч в Невском районе

В Невском районе смуглый мужчина ограбил сотрудник коммерческой фирмы на 200 тысяч рублей. По заявлению о краже проводится проверка.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", сотрудника коммерческой фирмы ограбили на 200 тысяч в Невском районе Петербурга 22 июня.



В этот день около 15 часов 24-летний кладовщик компании, занимающейся оптовой торговлей, находился в парке имени Есенина на проспекте Большевиков. Там злоумышленник вырвал из рук молодого человека кожаную сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей, а также паспорт потерпевшего. "Таинственный незнакомец" скрылся.



На вид грабителю 30 лет, смуглолицый, под левым ухом – шрам.



По заявлению о грабеже проводится проверка.