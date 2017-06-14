Смотровую площадку «Парнас» отреставрируют в Царском Селе

Парнас в Александровском парке ГМЗ "Царское село" – это холм высотой 16 метров и диаметром основания примерно в 95 метров. Спиральная дорожка в пять оборотов сейчас частично нарушена. По плану она должна вести на вершину холма, площадка на которой когда-то была смотровой. Сейчас поверхность в ямах, все заросло.
Парнас сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Он был изрыт блиндажами, после попадания снарядов остались воронки.
Некоторое время назад выездным заседанием было принято решение восстановить куртину "Парнас" в ее историческом виде, опираясь на планы 1779–1816 годов.
Видео: ГМЗ "Царское село"