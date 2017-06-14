Смотровую площадку «Парнас» отреставрируют в Царском Селе

Холм усадят красной смородиной, стриженными шарами липами, поставят китайскую скамью

Парнас в Александровском парке ГМЗ "Царское село" – это холм высотой 16 метров и диаметром основания примерно в 95 метров. Спиральная дорожка в пять оборотов сейчас частично нарушена. По плану она должна вести на вершину холма, площадка на которой когда-то была смотровой. Сейчас поверхность в ямах, все заросло.

Парнас сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Он был изрыт блиндажами, после попадания снарядов остались воронки.

Некоторое время назад выездным заседанием было принято решение восстановить куртину "Парнас" в ее историческом виде, опираясь на планы 1779–1816 годов.

Видео: ГМЗ "Царское село"