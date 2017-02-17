Россиянина - наркоплантатора депортировали из Норвегии в Россию

Гражданина России, разыскиваемого интерполом, задержали в Норвегии за нарушения иммиграционного законодательства

На официальном сайте МВД России сообщается, что 17 февраля в Москву доставлен Федор Джежули в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний России, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.231, ч.3.ст.30, ч.4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса России.

Гражданин России, житель Смоленска, в оранжерее своего дома выращивал растения, содержащие наркотические вещества. Конопляная плантация насчитывала около ста кустов. Весной 2014 года в ходе оперативно - розыскных мероприятий было обнаружено незаконное выращивание наркосодержащих растений. Ф. Джежули удалось скрыться от правоохранительных органов.

Фигуранта объявили в международный розыск. В 2016 году Джежули задержали власти Норвегии за нарушение иммиграционного законодательства. И сегодня он был депортирован в Россию.

Видео: Piter.TV