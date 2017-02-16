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Смоленские недра хотели поглотить "Газель"

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На провалившейся "Газели" было написано "Проедем везде!"

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Смоленска появились фото и видео необычного происшествия, которое произошло в одном из дворов на улице Николаева города.

На представленных фото и видео можно отчетливо увидеть, как грузовая "Газель" провалилась сквозь землю передним правым колесом. На помощь оперативно приехали коммунальные службы и помогли водителю вызволить машину из плена.

Примечателен тот факт, что на тенте "Газели" напечатана надпись "Проедем везде!". По этому факту пользователи соцесетей шутят, что "смоленскую аномалию" возмутил сей дерзкий плакат и она решила поглотить автомобиль. 

Фото и Видео: ВК/Смоленский регион

Теги: видео , присшествие , провалилась , смоленск
Категории: Новости России Происшествия

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