Смольный выставит на торги четыре рынка, чтобы их перезапустили в новом формате

Власти Северной столицы готовят документацию, чтобы выставить на торги четыре городских рынка. В Смольном хотят, чтобы новые операторы перезапустили торговые площадки в новом формате.

В Петербурге власти планируют выставить на торги четыре городских рынка. Как рассказал директор Фонда имущества Северной столицы Денис Мартюшев, сейчас в Смольном готовят документацию для конкурса.

Для городских рынков разработали новую концепцию развития. Власти Петербурга рассчитывают, что торговые площадки перезапустят как торгово-развлекательные. За примером Смольный предлагает обратить внимание на похожие проекты в Нью-Йорке, Марселе, Афинах и Москве.

На торги выставят Кузнечный, Московский, Невский и Ломоносовский рынки. По мнению властей, нынешние операторы торговых площадок управляют ими недостаточно эффективно. Как отметил председателя комитета имущественных отношений Александр Герман "Фонтанке", договоры со старыми управляющими будут расторгнуты.

В марте парламент Северной столицы поддержали изменения правил проведения ярмарок. Piter.tv сообщал, что ЗакС проголосовал за увеличение срока проведения ярмарок до 30 дней.