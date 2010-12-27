В Петербурге "Городской центр размещения рекламы" займется праздниками

"Городской центр размещения рекламы" займется оформлением Санкт-Петербурга к праздничным дням. Проект постановления губернатора Георгия Полтавченко опубликован 18 мая на сайте правительства Петербурга.

Смольный реорганизует ГУП «Городской центр размещения рекламы» в казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Об этом сообщается на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Предприятие теперь будет заниматься оформлением Петербурга к памятным датам и празднечным дням. Также, ГКУ получит право на проведение торгов по размещению наружной рекламы на земельных участках и других городских объектах. Займется заключением договоров с победителями торгов. Исключение в этой части составит недвижимость, закрепленная за другими лицами «на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве».

В Ближайшие дни комитет по печати должен определить кто будет заниматься руководством учреждения. Комитету имущественных отношений поручили за три месяца оформить реорганизацию юридически.

Комитет по печати уже на протяжении нескольких лет занимается городским оформлением к праздникам, организовывает «Алые паруса», а также Всемирный день книги и авторского права. «Тем не менее полномочия по централизованному праздничному оформлению Петербурга в положении о комитете отсутствуют», – объяснил глава ведомства Сергей Серезлеев необходимость реорганизации.