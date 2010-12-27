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Петербуржцам предлагают выбрать места для платных велопарковок
Сегодня, 14:11
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Asyaromanenkova
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Петербуржцам предлагают выбрать места для платных велопарковок

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КРТИ проводит опрос среди населения Северной столицы, чтобы выяснить нуждается ли город в охраняемых велопарковках. Также горожане могут выбрать станции метро, около которых появятся стоянки.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июня, запустил голосование среди горожан о платных парковках для велосипедов. В ведомстве хотят узнать, целесообразно ли оборудовать стоянки для двухколесного транспорта около станций метро, чтобы пересадить жителей на велосипеды.

Также в опросе горожане могут выбрать станции подземки, около которых будут оборудованы охраняемые парковки для велосиппедов. Кроме того, у петербуржцев спрашивают, какую цену они готовы платить за безопасность своего велосипеда.

В КРТИ отметили, что результаты опроса послужат для работы над перспективными проектами велосипедной инфраструктуры.

Теги: велодорожки спб , велопарковка , велосипед , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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