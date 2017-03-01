Смольный потратит 51 млн рублей на стенды, кофе-брейки и сувениры для ПМЭФ-2017

Правительство Петербурга объявило конкурс на организацию городской экспозиции и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума.

Смольный разыскивает подрядчика для организации городской экспозиции и проведение мероприятий на Петербургском международном экономическом форуме. На оформление, кофе-брейки и сувениры власти выделяют 51 миллион рублей.

Победитель конкурса должен будет разработать проект и просчитать необходимую документацию. Затем подрядчик должен будет отстроить стенды на площади не менее трех тысяч квадратных метров. Также в контракт входят кофе-брейки. Их будут проводить три раза в день. Продукты придется закупать в расчете на 200 человек. Кроме того, каждый день от имени губернатора Санкт-Петербурга будут давать обед на десять человек.

В 51 миллион также входит сувенирная продукция. В том числе чашки с блюдцами из костяного фарфора с рисунками, нанесенными золотосодержащей краской и карты памяти с эмблемой. Сумма также предусматривает организационные расходы и страхование.

Во время обсуждения бюджета на 2017 год планировалось сократить расходы на ПМЭФ-2017 с 47 миллиардов до 27 миллиардов. Однако в итоге сумма выросла до 51 миллиона. Проводиться форум будет с 1 по 3 июня.