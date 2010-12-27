В Петербурге появятся платные ж/д переезды

Губернатор Северной столицы подписал соглашение о строительстве железнодорожных путепроводов.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 1 июня подписал документ о соглашении на строительство платных железнодорожных путепроводов. Документ заключен между Петербургом и ООО "Санкт-Петербургская платная дорога".

Известно, что такие дороги будут на маршруте следования поездов "Аллегро" и "Сапсан".

Стоимость этого проекта составит 8 млрд. рублей. Город готов оказать помощь в решении вопросов о согласовании проекта.

Отметим, что в проекте говорится о пяти автомобильных путепроводах на севере Петербурга и в Колпино, где из-за железнодорожных переездов скапливаются пробки