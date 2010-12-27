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В Петербурге появятся платные ж/д переезды
Сегодня, 16:40
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Shdaria
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В Петербурге появятся платные ж/д переезды

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Губернатор Северной столицы подписал соглашение о строительстве железнодорожных путепроводов.

 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 1 июня подписал документ о соглашении на строительство платных железнодорожных путепроводов. Документ заключен между Петербургом и ООО "Санкт-Петербургская платная дорога".

Известно, что такие дороги будут на маршруте следования поездов "Аллегро" и "Сапсан".

Стоимость этого проекта составит 8 млрд. рублей. Город готов оказать помощь в решении вопросов о согласовании проекта. 

Отметим, что в проекте говорится о пяти автомобильных путепроводах на севере Петербурга и в Колпино, где из-за железнодорожных переездов скапливаются пробки

Теги: губернатор , петербург , платные железнодорожные путепроводы , проект
Категории: Новости СПб Лента новостей

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