Смольный поддержал проведение "Зеленого марафона" в Санкт-Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга официально поддержало спортивный проект Сбербанка "Зеленый марафон".

Меньше месяца остается до всероссийской акции "Зеленый марафон", которая пройдет в 53 городах нашей страны. В Санкт-Петербурге праздничный забег состоится при официальной поддержке Правительства Северной столицы. Чиновники Смольного впервые включили "Зеленый марафон" в программу празднования дня города. Государство обеспечит разностороннюю поддержку начинания в сфере ЗОЖ, которое состоится 28 мая в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Уже известно, что в Смольном решили объединить марафон с главным велопробегом весны. Вместе с ценителями бега на старт в этот день выйдут велосипедисты из "Большого велопарада". Если бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 4.2 километра, то любители покатушек проедутся от БКЗ "Октябрьский" до Парка 300-летия. Здесь оба маршрута и их участники объединятся, после финиша их ждет праздничная программа и церемония награждения.

Отметим, что стать участниками "Зеленого марафона" и "Большого велопарада" может любой желающий. Выйти на дистанцию в этот день может и профессиональный спортсмен, и начинающий поклонник здорового образа жизни. Ранее мы писали, что в Петербурге 28 мая пройдет "Зеленый марафон". Уже известно, что слоганом проекта станет призыв "Километры добрых дел".