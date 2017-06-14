Смольный решил в третий раз подать иск к экс-подрядчику стадиона на Крестовском

Комитет по строительству Северной столицы подал очередной иск к бывшему подрядчику стадиона на Крестовском острове ООО "Инжтрансстрой-СПб". Это уже третья попытка взыскать деньги с компании через суд.

Комитет по строительству Смольного подал иск в Арбитражный суд Северной столицы. На сайте судебного ведомства говорится, что городские власти хотят взыскать 289,5 миллиона рублей с бывшего подрядчика футбольного стадиона на Крестовском острове. Судя по всему это вторая попытка вернуть средства, затраченные на невозвращенное телекоммуникационное оборудование. Технику подрядчик принял на монтаж до расторжения контракта.

Дата предварительного заседания по этому иску пока не назначена.

Ранее комитет уже подавал два иска к дочернему предприятию "Трансстроя". Один из исков качался все того же телекоммуникационного оборудования. По второму Смольный пытался вернуть деньги. Потраченные на исправление недостатков. С которыми пришлось столкнуться новым работникам. Однако суд отклонил оба иска: комитет по строительству не смог уведомить ответчика о претензиях. У ООО "Инжтрансстрой-СПб" оказался закрыт офис.