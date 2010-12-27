Смольный отказался от планов строительства развязки через Еврейское кладбище

Игорь Албин заверил петербуржцев, что чиновники отказались от идеи строительства дороги, проходящей через историческое Еврейское кладбище.

Еврейское кладбище не будет осквернено строительными работами. Власти отказались от идеи возведения строительной развязки на этом участке Фрунзенского района. Об этом заявил Игорь Албин во время выступления перед депутатами ЗакСа. Именно парламентарии усомнились в этичности строительства автомобильной дороги от пересечения проспекта Александровской Фермы до железной дороги несколькими километрами южнее. Кроме того, определенное давление на вице-губернатора оказало и присутствие на заседании главы еврейской общины Марка Грубара.

"Не будем там строить развязку, если есть такие обсуждения", – заявил он.

Как пишет "Фонтанка", у власти еще будет время для размышлений на тему переноса развязки. Ее строительство запланировано в 40-х годах этого века. Отметим, что Еврейское кладбище Санкт-Петербурга появилось в 1875 году. Сейчас оно является участком Преображенского кладбища. Рядом с могилами Еврейского кладбища находится сразу несколько мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. Они тоже могли пострадать от строительства дороги в непосредственной близости от исторических объектов.