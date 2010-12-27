Смольный выбрал единый цвет для петербургских такси

Законопроект о едином цвете такси в Петербурге начнет действовать после официальной публикации.

В Петербурге установят единую цветовую гамму для такси. В Смольном подготовлен законопроект по этому случаю. Губернатором города Григорием Полтавченко документ пока не подписан.

В комитете по транспорту объяснили такой выбор. В законопроекте прописано "Для идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам покрытие наружной поверхности кузова легкового такси должно иметь белую цветовую гамму". Изначально планировалось установить три цвета. Ведомство поясняет "Мы проанализировали ситуацию по регионам, провели переговоры с представителями профессионального сообщества и вместе пришли к выводу: чтобы было проще идентифицировать такси, целесообразно говорить именно об одном определённом цвете".

Закон о едином цвете такси в Санкт-Петербурге вступит силу, как только будет подписан губернатором города и официально опубликован. Уточняется, что машины, получившие разрешение на работу до этого законопроекта - можно будет не перекрашивать машины. Но до тех пор, пока не закончится срок действия разрешения на работу.