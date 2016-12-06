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Смольный официально утвердил рецепт кофе «по-петербургски»

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Напиток будут подавать на официальных городских мероприятиях

В Смольном утвердили рецепт "кофе по-петербургски". Теперь напитки на официальных городских мероприятиях будут приготавливать по единому рецепту. В правительстве надеются, что именно так приготовленный кофе станет петербургским брендом.

"Предполагается, что этот рецепт будет использоваться на официальных мероприятиях Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с целью знакомства жителей и гостей нашего города с петербургской историей и гастрономическими традициями города", - сообщается на сайте Комитета по внешним связям города.

Для приготовления напитка потребуется 18 г свежеобжаренного кофе Арабика, 80 мл горячей воды и 1-2 столовые ложки молочной пены.

Сначала готовится двойной эспрессо, затем в него добавляют горячую воду и молочную пену, взбитую в капучинаторе. Подавать напиток следует со стаканом воды.

 

Видео: архив
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Категории: Новости СПб

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