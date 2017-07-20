Смольный одобрил путепровод для "Аллегро" на Белоостровском шоссе

Власти Петербурга одобрили возведение путепровода на 28 километре железной дороги между Северной столицей и Бусловской.

В среду, 19 июля, в Смольном согласовали строительство путепровода на 28 километре участка Петербург – Бусловская. Появление этого объекта стало необходимостью после того, как на 29-ом километре все того же направления ликвидировали автомобильный переезд.

Протяженность путепровода составит 2,4 километра. Как заметили в пресс-службе правительства города, все согласования и заключения этого проекта выдались без замечаний.

Путепровод на Белоостровском шоссе станет частью проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги". Грузовое движение поанируют убрать с линии Петербург-Выборг на другую (Выборг – Каменногорск – Лосево – Сосново – Ручьи). По освободившейся линии смогут без препятствий ходить поезда "Аллегро". Ранее уже согласовали путепроводы у станции Горьковская и Каннельярви.