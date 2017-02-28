Смольный ищет проектировщиков для велодорожек

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил сразу два конкурса на проектировку велодорожек. Оба контракта вместе стоят 14 миллионов рублей.

На сайте госзакупок появились сразу два конкурса на проектно-изыскательские работы по создания в Петербурге новых веломаршрутов. Заказчиком работ выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Принимать заявки будут со вторника, 28 февраля, до 21 марта.

Всего КРТИ объявил два лота. Вместе они стоят 14 миллионов. Первый оценили в девять миллионов. Победителю этого конкурса надо будет спроектировать две велодорожки по маршрутам "Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)" и "Гражданский проспект – Центр (до Гренадерского моста)".

Второй конкурс на сумму поменьше – пять миллионов. Победителям этих торгов придется разработать на бумаге "Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны" и велодорожку "Станция метро "Крестовский остров" – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)".

Всего строительство веломаршрутов оценили в 130 миллионов рублей. После подготовки документов комитет по транспортной инфраструктуры обратится за дополнительными деньгаи в федеральный бюджет.

Видео: Youtube / panoram360ru