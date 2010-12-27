Смольный не поддержал сторонников Новального в проведении акции 12 июня

Смольный не согласовал со сторонниками Новального проведение антикоррупционной акции в центре Петербурга.

Смольный не одобрил инициативу проведения антикоррупционной акции в центре Петерубрга сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинг планировали провести 12 июня в центре города. Но чиновники предложили организовать мероприятие на окраине города.

Глава петербургского штаба Новального Полина Костылева рассказала, что в качестве места проведения митинга были предложены Марсово поле, Пионерская площадь, площадка у броневичка на Площади Ленина. Также была запрошена численность участников до 15 тыч. человек. Но в ответ получили разрешение на место проведения в Удельном парке. Кроме того, указали снизить численность до 3 тыс. человек.

В Смольном уточнили, что организация митинга в центре Петербурга невозможна, так как в этих точках планируется проведение культурно-массовых мероприятий.

Активисты продолжили борьбу за место и подали в Смольный новый запрос с просьбой рассмотреть другие даты и площадки, чтобы митинг все таки состоялся именно в центре города.

В результате, активисты получили ответ со ссылкой на указ президента РФ об усилении мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. С 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ РФ.

Фото: страница во "Вконтакте" Алексей Навальный