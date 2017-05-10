Смольный назвал улицы, которые отремонтируют в мае

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры назвал улицы, которые начнут ремонтировать в рамках летней дорожной кампании уже в мае. Всего в списке девять улиц.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного рассказал о том, какие улицы будут ремонтировать в рамках летней дорожной кампании. В среду, 10 мая, "Фонтанка" назвала те улицы, которые попадут под восстановительные работы уже в мае.

Дорожные компании, выигравшие тендеры на ремонт дорог, начнут с Санкт-Петербургского проспекта (от Алексеевской до Фабричной улиц), Дачного проспекта (от Бульвара Новаторов до проспекта Народного Ополчения), Заячьем проспекте (от Никольского пруда до Петергофской улицы). Также дорожные работы будут проходить в Чичуринском переулке (от Жукова до Лабораторной) и на Владимирской улице (от Никольского переулка до улицы Зосимова), кроме того в безымянном проезде от улицы Грибакиных вдоль садоводства.

В последний месяц лета отремонтируют улицу Новоладожскую и Есенина (от проспекта Тореза до улицы Сикейроса). Также на очереди Константиновский проспект и участки Московского шоссе.

Ранее Piter.tv сообщал. что в Петербурге заключили контракты на летний ремонт дорог.