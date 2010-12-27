Смольный: контракты по дорожному ремонту заключим до 15 мая

Стало известно, когда в Петербурге начнется масштабный сезон дорожных работ.

Основные контракты по проведению дорожного ремонта в Петербурге будут заключены с подрядчиками до 15 мая. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на КРТИ. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил, что за это время будут достигнуты окончательные договоренности с победителями "дорожных торгов" на 3 млрд рублей. За эти деньги в городе будут отремонтированы 74 улицы. Работы придутся на летне-осенний сезон, но могут начаться и сразу после заключения договоров.

Ранее КРТИ объявил конкурс по трем государственным контрактам на ремонт дорожного покрытия в разных районах города. Результаты конкурсы стали известны еще 2 мая, однако получили негативный отзыв со стороны ФАС. Организация выявила ряд нарушений со стороны заказчика. В частности, КРТИ ограничило возможное число претендентов на заветные 3 млрд рублей. Впрочем, в КРТИ заявили, что позиция ФАС не предусматривает проведение нового конкурса. А значит, скорее всего, контракты на ремонт петербургских улиц достанутся победителям конкурса от 2 мая: компаниям ВАД, "АБЗ-Дорстрой" и "Орион-плюс".