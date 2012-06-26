Петербургский бутик Patrick Hellmann задолжал 3 млн. руб. владельцу помещения

В "Глорию" нагрянули приставы и арестовали одежду. Смокинги и блузы элитный магазин будет продавать в счет выплаты долга.

Недавно судебные приставы появились на пороге элитного бутика на Большой Морской с исковым заявлением. На 31 января магазин одежды премиум-класса длительное время не платил за аренду и задолжал владельцу помещения около 3, 3 млн. рублей. В счет выплаты долга у ООО "Глории" арестовали смокинги, блузы и другие вещи стоимостью свыше трех млн. руб.

Теперь бутик не имеет права продавать часть одежды. Если что-либо из арестованного имущества будет реализовано, владельцам элитного магазина грозит уголовное дело. Об этом сообщает Фонтанка, ссылаясь на УФССП по Петербургу.

Ранее мы писали, что сожитель уборщицы магазина украл у женщины 6 млн. руб. и автомобиль. Впрочем, потом одумался и вернулся домой.

Видео: youtube, Бутик мужской обуви Checkroom