Смертный полк: украинские националисты угрожают участникам "Бессмертного полка" в Киеве

Лидер украинских радикалов Микола Кохановский, он же - Николай Кохановский анонсировал акцию "Смертный полк" в центре Киева.

Украинские нацисты объявили о своем намерении сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве: в этом году о намерении участвовать в шествии 9 мая заявили тысячи местных жителей. Однако бандеровцы решили испортить праздник мирным людям. Лидер запрещенной в РФ организации ОУН Николай Кохановский пообещал устроить землякам "Смертный полк". Так он назвал акцию по силовой ликвидации "Бессмертного полка" и разгона ее участников. "Микола Кохановскi" призвал своих единомышленников принять в ней посильное участие и "остановить подонков 9 мая". Об этом нацист написал в своем Facebook.

Николай Кохановский сопроводил пост фейковой цитатой маршала Жукова о необходимости "топить хохлов в Днепре". Здесь же он изобразил желто-синюю ленту, которая "пожирает" георгиевскую ленточку. Участников "Бессмертного полка" националист назвал "ватным шабашем и сторонниками Московии". В комментариях к записи уже появились десятки экстремистских отзывов и издевательств над Днем Победы.

Николай Кохановский фактически открыто призвал к расправе над участниками "Бессмертного полка". Напомним, что год назад празднование Дня Победы в Киеве сопровождалось серией стычек между гражданами разных политических взглядов.