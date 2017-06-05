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Смертельное видео из Украины: На ралли в Николаеве под колесами гоночного авто погиб зритель

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Один из зрителей ралли "Кубок Лиманов" решил перебежать трассу перед гоночным автомобилем и погиб

 Трагически закончились ралли "Кубок Лиманов" проходящих в Николаеве в Украине.

Во время второго заезда один из зрителей решил перебежать трассу перед автомобилем, участвующем в соревнованиях. Гоночный "Митсубиси Лансер Эволюшен" сбил мужчину. Дежурившие на ралли медики быстро подъехали к сбитому мужчине, но они лишь констатировали смерть. От полученных травм мужчина скончался мгновенно.

Им оказался житель Одесской области 30-35 лет. Он вместе с друзьями приехал посмотреть гонки. Друзья погибшего сообщили, что во время гонок вся компания распивала спиртные напитки. 

 

Видео: YouTube/Віктор Максименко

 

Теги: видео , дтп , жесть , смертельная авария , украина
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Происшествия ДТП

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