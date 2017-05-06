Смертельное видео из Москвы: Водитель "Мерседес" врезался в ограждение и погиб

Водитель "Мерседес" по невыясненным причинам врезался в дорожное ограждение и погиб, два пассажира иномарки получили различные травмы

Жуткая авария произошла сегодня утром, 6 мая, на Новинском бульваре в Москве.

Около 8 утра в районе дома №11 на Новинском бульваре "Мерседес", по невыясненным на данный момент причинам, вылетел с дороги и врезался в ограждение пешеходного перехода. От удара водитель иномарки скончался на месте аварии. Его двум пассажирам понадобилась помощь медиков.

На опубликованных кадрах канала "360" видно, насколько сильные повреждения получил автомобиль при ударе. Спасатели, работающие на месте аварии, срезали из деформированного автомобиля двери. На месте происшествия работали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео с места смертельной аварии на Щелковском шоссе, где при столкновении автомобилей "БМВ" и "Фольсваген" скончался один из водителей. И момент жуткого столкновения легковой иномарки и уборочного КАМАЗа из Сургута, при котором погибли два молодых парня.

Видео: YouTube/360

Фото: ДТП и ЧП Москва