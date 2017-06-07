Смертельное видео из Краснодара: В ДТП с мотоциклом и микрофургоном погибли все

В сети появилось видео смертельного столкновения, в котором погибли водитель и пассажир мотоцикла, а позднее в больнице скончался водитель микрофургона

Сегодня, 7 июня, ранним утром в Краснодаре произошла жуткая авария, в результате которой погибли три человека.

В сети появилось видео смертельного столкновения с нескольких камер наблюдения. На опубликованных кадрах отчетливо видно, что мотоцикл на огромной скорости пересекает перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент на перекресток выехал на разрешающий для него сигнал светофора микрофургон "Мерседес". Произошло мощное столкновение.

В результате аварии 30-летний водитель мотоцикла и его пассажирка скончались от полученных травм на месте аварии. Водитель "Мерседес" в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался.

Видео: YouTube/Живая Кубань