Смертельное видео из Харькова: "Митсубиси" снес мотоцикл на перекрестке

Пассажир мотоцикла погиб на месте аварии, водитель скончался в больнице

Жуткое смертельное ДТП произошло накануне поздним вечером, 20 мая, в Харькове.

На пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла авария с участием мотоцикла "Сузуки" и автомобиля "Митсубиси". Очевидцы происшествия сообщают, что иномарка вылетела на "красный" и снесла мотоцикл. По всей видимости, удар был очень сильным - у автомобиля большая вмятина спереди слева. Пассажир мотоцикла был без шлема и от полученных травм скончался на месте аварии.

Водителя мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, молодой мужчина скончался.

Видео: YouTube/Авто Харьков City, Your Desire

Фото:ВК, Авто Харьков City