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Смертельное видео из Харькова: "Митсубиси" снес мотоцикл на перекрестке

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Пассажир мотоцикла погиб на месте аварии, водитель скончался в больнице

Жуткое смертельное ДТП произошло накануне поздним вечером, 20 мая, в Харькове.

На пересечении  проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла авария с участием мотоцикла "Сузуки" и автомобиля "Митсубиси". Очевидцы происшествия сообщают, что иномарка вылетела на "красный" и снесла мотоцикл. По всей видимости, удар был очень сильным - у автомобиля большая вмятина спереди слева. Пассажир мотоцикла был без шлема и от полученных травм скончался на месте аварии.

Водителя мотоцикла в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, молодой мужчина скончался.

Видео: YouTube/Авто Харьков City, Your Desire

 

 

Фото:ВК, Авто Харьков City

 

 

Теги: видео , жесть , украина , фото , харьков
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Происшествия ДТП

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