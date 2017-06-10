Смертельное ДТП с туристическим автобусом произошло в Японии

От столкновения автобуса и иномарки в Японии погиб водитель

В Японии на острове Хонсю пассажирский автобус, в салоне которого находились 47 человек, столкнулся с легковым автомобилем, один человек погиб, 46 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывают врачебную помощь. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, авария произошла после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате водитель, который был за рулем легковушки погиб. В настоящее время движение по автомагистрали в районе ДТП перекрыто.

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