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Вчера, 23:34
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Sheker
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Смертельное ДТП с туристическим автобусом произошло в Японии

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От столкновения автобуса и иномарки в Японии погиб водитель

   В Японии на острове Хонсю пассажирский автобус, в салоне которого находились 47 человек, столкнулся с легковым автомобилем, один человек погиб, 46 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывают врачебную помощь. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, авария произошла после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате водитель, который был за рулем легковушки погиб. В настоящее время движение по автомагистрали в районе ДТП перекрыто.   

 

 

 

Видео:
YouТube: 日本ニュース

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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