В смертельной аварии под Казанью пострадал младенец

В результате аварии женщина водитель погибла на месте аварии, двое взрослых и годовалый ребенок в больнице

Жуткое лобовое ДТП произошло под Казанью в минувшие выходные.

Около 18 часов вечера в районе Борового Матюшино на трассе Усады - Матюшино произошло роковое лобовое столкновение двух иномарок. Сотрудниками ГИБДД было установлено, женщина - водитель 1973 года рождения на автомобиле "Шевроле Авео" из-за несоблюдения скоростного режима не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. Там и произошло лобовое столкновение с автомобилем "Фольсваген Туарег" с женщиной за рулем.

После жуткого столкновения женщина - водитель "Шевроле" от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда медиков. Женщина - водитель "Фольсвагена" и ее два пассажира, 1961 года рождения и 2016 года рождения, с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу.

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