Смертельное ДТП под Челябинском: Рейсовый автобус смял легковушку

Водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и влетел под рейсовый автобус

Сегодня утром, 17 мая, на Северном тракте Челябинска произошло смертельное ДТП.

Авария произошла на 1 километре от кольца на Шагол. Водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением автомобиля, вылетел на встречку и был снесен рейсовым автобусом. От мощного удара автомобиль сильно искорежило.

На диспетчерский пульт экстренных служб сообщение об аварии поступило в 9 часов утра. Приехавшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью специнструментов деблокировать водителя. У мужчины диагностировали серьезную травму ноги. Он был госпитализирован в больницу.

Пассажир, который находился в салоне легкового автомобиля, скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель автобуса не пострадал. На момент аварии пассажиров в автобусе не было.

Фото: ВК, ЧП Челябинск