Смертельное ДТП на «Сортавале»: предполагаемый виновник отделался синяками

Стали известны подробности вчерашней аварии, в которой погибли два человека

Появились некоторые подробности вчерашнего происшествия на трассе "Сортавала" под Петербургом. Напомним, там 28 декабря 25-летний мужчина, который сидел за рулем ВАЗа, выехал на встречную полосу и на скорости влетел в СеАЗ.

В СеАЗе погибли два человека, пожилая пара, мужчина 1948 года рождения, и его пассажирка, женщина 1949 года рождения. Водитель и пассажирка "Лады", которые впечатались в СеАЗ, выжили и в общем отделались относительно легко. Мужчину скорая забрала с места аварии в удовлетворительном состоянии, а 27-летнюю женщину – в состоянии средней степени тяжести, с переломом бедра.

Очевидцы происшествия сообщали, что перед столкновением водитель "Лады" пошел на обгон, который, впрочем, на этом участке трассы разрешен.

«Просьба откликнуться очевидцев, записи с видеорегистраторов или фото. Погибшие в аварии – мои бабушка и дедушка. Будем благодарны за любую информационную помощь», – писала в сообществе spb_today одна из пользовательниц.

видео: из архива

фото: spb_today