Смертельное ДТП на КАД: фура влетела в КамАЗ с щебнем

Сегодня днем, 12 мая, в Петербурге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков.

Петербуржцы сообщают о столкновении двух грузовых машин на внутреннем кольце КАД. Примерно в полдень на участке от Вантового моста до Софийской улицы столкнулись фура-иномарка и КамАЗ, груженый щебнем. По словам очевидцев, в момент ДТП КамАЗ стоял на месте, а фура влетела в него на полной скорости. В результате столкновения один из двух водителей погиб, другой получил серьезные травмы. Сейчас на месте трагедии скапливается пробка.

В социальных сетях уже появились первые фотографии с места ЧП. На них можно заметить, что КамАЗ практически не пострадал от удара, а вот кабина фура серьезно изуродована. Как пишут свидетели аварии, из грузовика на асфальт активно выливается топливо. Что касается самого КамАЗа, то, по уточненным данным, в момент ДТП он стоял "на аварийке", все необходимые знаки для этого были выставлены на асфальт.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург