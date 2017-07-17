Смертельные кадры из Ярославля: Легковушка протаранила грузовик на перекрестке, водитель погиб

Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения

Жуткое ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Ярославле.

Возле АЗС грузовик "Ман" при повороте налево не пропустил легковой автомобиль, который двигался по встречке на большой скорости. Водитель ВАЗ-2110 от полученных травм скончался на месте ДТП.

ДТП попало в объектив камеры наблюдения компании "Ярнет". На опубликованных кадрах отчетливо видно, что происходило за секунды до столкновения и сам момент удара.

Сегодня Piter.TV сообщал о смертельном ДТП в Дагестане, в котором погибли три человека, в том числе маленький ребенок.

Видео: YouTube/Yarnet Ltd