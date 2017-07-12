Смертельная драма под Ростовом: Полицейский расстрелял в машине бывшую жену и тяжело ранил тестя(18+)

На трассе Ростов - Таганрог мужчина расстрелял машину, в которой ехали его бывшая жена и ее отец

Накануне, 11 июля, на трассе Ростов - Таганрог произошла жуткая драма.

Мужчина сделал несколько выстрелов по автомобилю, в котором ехала молодая женщина 1981 года рождения со своим отцом 1960 года рождения. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчина получил тяжелые ранения. Отец женщины смог опознать нападавшего и сказать, кто в них стрелял.

Стрелком оказался полицейский, Кадацкий Сергей Сергеевич. Он являлся бывшим мужем убитой женщины. Кадацкого С. спустя пару часов задержали.

Возбуждено уголовное дело по факту данного преступления по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Он уволен из рядов МВД. Кадацкий С. полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: ВК,Денис Калиничев