Смертельная драма под Ростовом: Полицейский расстрелял в машине бывшую жену и тяжело ранил тестя(18+)

Накануне, 11 июля, на трассе Ростов - Таганрог произошла жуткая драма.
Мужчина сделал несколько выстрелов по автомобилю, в котором ехала молодая женщина 1981 года рождения со своим отцом 1960 года рождения. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчина получил тяжелые ранения. Отец женщины смог опознать нападавшего и сказать, кто в них стрелял.
Стрелком оказался полицейский, Кадацкий Сергей Сергеевич. Он являлся бывшим мужем убитой женщины. Кадацкого С. спустя пару часов задержали.
Возбуждено уголовное дело по факту данного преступления по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Он уволен из рядов МВД. Кадацкий С. полностью признал свою вину.
Расследование уголовного дела продолжается.
Видео: ВК,Денис Калиничев