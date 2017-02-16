Смертельная битва домашнего паука и змеи стала хитом YouTube

В Австралии домашний паук буквально спас своих хозяев от проникнувшей в дом ядовитой змеи.

В Сети появился очередной жестокий видеохит, снятый в Австралии. Местные жители сняли на видео смертельную битву гигантского паука и крупной ядовитой змеи. ЧП произошло в одной из автомастерских "родины кенгуру". Здесь механики держали "домашнего паука" и не убивали его из жалости. В результате представитель вида "австралийская вдова" отблагодарил хозяев. Он вступил в бой с ядовитой змеей, которая проникла в мастерскую, и вполне могла бы убить кого-нибудь из людей. Однако змее не повезло заползти в "зону обитания" крупного насекомого. Паук бросил вызов пресмыкающемуся и вышел из этого боя победителем.

"Австралийской вдове" понадобилось мнеьше минуты, чтобы одолеть опасную соперницу. Существо обездвижило змею при помощи паутины, а затем нанесло смертельный укус. В результате яд выполнил свою миссию: через несколько минут змея погибла, а хозяева мастерской получили хитовое видео, собравшее сотни тысяч просмотров на видеохостинге YouTube.

В комментариях к ролику многие признаются, что верили в победу змеи. Однако пауки в очередной раз доказали, что по праву считаются одними из самых опасных и ловких обитателей нашей планеты.

Видео: YouTube