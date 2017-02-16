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Смертельная авария под Брянском: грузовой "Мерседес" смял "Ладу Самару"

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56 - летний водитель "ВАЗ" скончался

Эта страшная авария произошла вечером, 15 февраля, на трассе "Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссии" в Брянской области. Сейчас стали известны подробности этого ДТП и появились фотографии с места трагедии.

Грузовой автомобиль "Мерседес" под управлением 30-летнего водителя превысил допустимую скорость и в результате потерял управление. Иномарка выскочила на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение на большой скорости с автомобилем "Лада Самара". В результате мощного удара автомобили раскидало по разным обочинам дороги. "Мерседес" получил значительные повреждения кузова, а легковушку превратило в груду железа.

56-летний водитель "лады" в тяжелом состоянии с многочисленными травмами был срочно доставлен в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.

Видео: Piter.TV

Фото: ДорИнфо

Теги: брянск , дтп , смертельная авария , фото
Категории: Новости России ДТП

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