Смерть немок в Египте привела МИД Германии "в ярость"

В пятницу, 14 июля, 28-летний мужчина убил двух туристок в городе Хургада.

Министерство иностранных дел Германии разозлилось после гибели двух немецких туристок в Египте.

"Это особенно коварное и злонамеренное деяние, которое опечалило нас, взволновало и привело в ярость", — привело цитату представителя МИД агентство Reuters.

Атака в египетском городе Хургада произошла днем 14 июля. На иностранных туристов одного из отелей напал мужчина с ножом. В результате его действий погибли две девушки из Германии, а четыре туристки из России, Армении и Чехии получили ранения.

Нападавшим оказался 28-летний Абдель Рахман Шаабан, его задержали вскоре после совершения атаки. В настоящее время мотивы его действий неизвестны. Некоторые источники сообщают, что преступник был приверженцем идеологии запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Другие заявляют о психическом заболевании нападавшего. Также существует версия, что мужчина атаковал туристок из-за бытового конфликта.

Фото: opentravel.cz