В Петербурге ЛГБТ-священника доставили с травмами в больницу из отделения полиции

Пресвитера Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева доставили в больницу Петербурга из отделения полиции, где он ночевал после задержания на акции на Невском проспекте.

В ночь на пятницу. 7 июля, пресвитера Ассоциации христианских евхаристических общин и ЛГБТ-активиста Александра Хмелева отвезли в Елизаветинскую больницу Северной столицы. Как сообщает "ОВД-Инфо", молодому человеку стало плохо в отделении полиции. Ему вызвали скорую помощь, вслед за каретой враче отправилась полицейская машина.

Предварительно сообщается, что у Хмелева может быть сотрясение мозга. По данным "Росбалта", позже активиста вернули в ОП, где он дожидался суда.

Священнослужителя и ЛГБТ-активиста Александра Хмелева задержали перед началом пикетов в поддержку политзаключенных на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Молодому человеку вменяют уклонение от исполнения административного наказания – неуплаты штрафа за нарушение порядка проведения митинга.