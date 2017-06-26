Служба безопасности "Пятерочки" угрозами заставили уволиться менеджера по персоналу

Сотрудница "Пятерочки" сообщает, что ее угрозами заставили написать заявление о б увольнении по собственному желанию из-за обвинений в распространении личной информации.

Менеджер по персоналу "Пятерочка" Анна Косачева рассказывает о ситуации, которая произошла с ней на ее месте работы. По ее словам, в среду, 21 июня, женщину вызвали в кабинет к директору по безопасности Александру Комракову в офисе Северо-Западного отделения "Пятерочки" в Петербурге. Там с Косачевой общались сам начальник службы безопасности и Максим Олейник, представившийся сотрудником собственной безопасности из Москвы.

Женщину "на повышенных тонах" попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной для настойчивой просьбы об увольнении стало сообщение о том, что Косачева распространяла личную информацию о Комракове. В ее заявлении в полицию говорится, что речь шла об озвучивании адреса директора по безопасности.

По словам женщины, один из мужчин брал ее телефон, в котором проверял сообщения и звонки. Также он удалил диктофонную запись, которую пострадавшая делала непосредственно в кабинете.

Женщина отказывалась писать заявление, тогда ей угрожали увольнение с "волчьим билетом". Также мужчины угрожали женщине расправой. И теперь она опасается за здоровье ее ребенка и матери. При обращении в полицию Косачева также отмечает, что после жесткой беседы с мужчинами она упала в обморок и обратилась к врачу. В заявлении в правоохранительные органы, фотографии которого имеются в распоряжении Piter.tv, женщина обещает предоставить документы из медицинского учреждения.

Видео: Youtube / Bangkok