Следствие требует арестовать 17-летнего участника оппозиционного митинга в Москве

Столичные следственные органы требуют арестовать 17-летнего участника несогласованного митинга 12 июня в центре Москвы. Михаила Галяшкин обвиняют в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа.

Следствие требует ареста несовершеннолетнего Михаила Галяшкина. Он обвиняется в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа.



Как передает "Фонтанка", ходатайство об аресте подростка поступило в Басманный суд города.



Михаил Галяшкин был задержан в ходе протестной акции после распыления перцового газа.



Как сообщалось ранее,12 июня на несанкционированной акции оппозиции в Москве были задержаны 136 подростков.