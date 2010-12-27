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Следствие требует арестовать 17-летнего участника оппозиционного митинга в Москве
Сегодня, 18:16
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TretyakovaS
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Следствие требует арестовать 17-летнего участника оппозиционного митинга в Москве

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Столичные следственные органы требуют арестовать 17-летнего участника несогласованного митинга 12 июня в центре Москвы. Михаила Галяшкин обвиняют в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа.

Следствие требует ареста несовершеннолетнего Михаила Галяшкина. Он обвиняется в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа.

Как передает "Фонтанка", ходатайство об аресте подростка поступило в Басманный суд города.

Михаил Галяшкин был задержан в ходе протестной акции после распыления перцового газа.

Как сообщалось ранее,12 июня на несанкционированной акции оппозиции в Москве были задержаны 136 подростков.

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Категории: Новости России

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