Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 0:52
0
Nutshell
596
Код вставки плеера

Следствие считает версию теракта на Ту-154 маловероятной

0
 
 

Сегодня, 25 декабря 2016 года анонимный источник в спецслужбах России сообщил СМИ, что версия теракта на разбившемся сегодня Ту-154 рассматривается, но лишь только де-юро

Как сообщают новостные службы России, версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи как основная не рассматривается. Впервые об этом сообщил ТАСС источник в спецслужбах.

Как утверждает инсайдер, воздушное судно вылетело с аэропорта Чкаловский, где пассажиры и багаж предварительно подверглись досмотру."Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — пояснил собеседник агентства ТАСС. 

Никто из посторонних к транспорту не допускался, продукты питания так же были неоднократно проверены. Поэтому, на настоящий момент, версия терористического акта является сомнительной. 

Видео: Съёмки с места проведения поисковой операции /YouTube, Рассекречено 

 
Теги: авиакатастрофа ту 154 , самолёт разбился под сочи , трагедия 25 декабря , ту-154
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости России Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5