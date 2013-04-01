Следствие считает версию теракта на Ту-154 маловероятной

Как сообщают новостные службы России, версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи как основная не рассматривается. Впервые об этом сообщил ТАСС источник в спецслужбах.
Как утверждает инсайдер, воздушное судно вылетело с аэропорта Чкаловский, где пассажиры и багаж предварительно подверглись досмотру."Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", — пояснил собеседник агентства ТАСС.
Никто из посторонних к транспорту не допускался, продукты питания так же были неоднократно проверены. Поэтому, на настоящий момент, версия терористического акта является сомнительной.
Видео: Съёмки с места проведения поисковой операции /YouTube, Рассекречено
Никто из посторонних к транспорту не допускался, продукты питания так же были неоднократно проверены. Поэтому, на настоящий момент, версия терористического акта является сомнительной.
Видео: Съёмки с места проведения поисковой операции /YouTube, Рассекречено