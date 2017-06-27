Следствие хочет сместить ректора университета Бонч-Бруевича с его должности

Обвиняемого в превышении должностных полномочий ректора университета имени Бонч-Бруевича хотят сместить с его поста. Об этом просит следствие.

Ректора Университета имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского хотят сместить с его должности. Мужчина находится под следствием, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Следователи направили в городской суд Петербурга запрос о лишении подозреваемого статуса ректора.

Ходатайство поступило в горсуд во вторник, 27 июня. Кроме того, правоохранительные органы требуют продлить срок домашнего ареста Бачевскому.

В начале июня защитники ректора вуза хотели сменить его меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Адвокаты объясняли это необходимостью присутствия ректора во время приемной кампании.

Ранее Piter.tv сообщал, что в университете Бонч-Бруевича незаконно сдавали помещения в аренду. В рамках трех контрактов с 2015 по 2016 годы Бачевский передал в аренду нежилые помещения. При этом он нарушал закон, а вуз недополучил 1,7 миллиона рублей.

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