СК ищет виновных в смертельном отравлении девушки в ванной на улице Решетникова

Следователи разбираются в причинах смерти 20-летней девушки, а также отравления 80-летней пенсионерки угарным газом. Мать и дочь погибших обвиняет во всем управляющую компанию, которая не прочистила вентиляционные трубы.

Специалисты СКР проводят доследственную проверку по факту смерти 20-летней петербурженки в ванной комнате квартиры на улице Решетова. Девушку без сознания нашла мама. На теле погибшей не нашли следов насильственной смерти. Кроме нее, в квартире была 80-летняя пенсионерка – бабушка жертвы. Старушку доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Специалисты повторно осматривают место происшествия, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Возможно в гибели и отравлении виновата газовая колонка, которая установлена в квартире. Мать погибшей и дочь пострадавшей считает, что в инциденте виноваты вентиляционные трубы и управляющая компания, которая не прочистила их.

Инцидент произошел 25 февраля. Жительница Петербурга нашла свою 80-летнюю мать без сознания. Потом она взломала дверь ванной. Там она нашла свою дочь, лежащую под струями воды. Прибывшие врачи констатировали смерть дочери. А бабушку с тяжелейший формой отравления отвезли в больницу. Сейчас 80-летняя женщина в коме, на искусственной вентиляции легких.