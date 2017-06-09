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Следком примет потерпевших от схода вагонов электрички на Кирилловское

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В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов трех вагонов состава электрички. Граждан просят обратится в следственный отдел.

Доследственную проверку по факту схода трех вагонов состава электрички с рельсов начало Северо-Западное следственное управление СК России. ЧП произошло 08.06.2017 около 22:40 Курортном районе города на железнодорожном переезде в поселке Белоостров. Электричка ехала из Петербурга в Кирилловское.

Граждан, находившимся в поезде, просят обратиться в Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 29, лит. А.

Ранее Рiter.tv сообщал, что сход электрички с путей в Петербурге попал на видеорегистратор.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: происшествия , сход электрички
Категории: Новости СПб

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