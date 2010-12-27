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За разводными мостами можно следить в онлайн сервисе
Сегодня, 12:39
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Shdaria
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За разводными мостами можно следить в онлайн сервисе

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В Петербурге запустят онлайн сервис, с помощью которого можно узнать режим разводки мостов.

  "Мостотрест" 19 июня запустил сервис, благодаря которому можно узнать время развода мостов в Санкт-Петербурге в режиме реального времени.

Директор учреждения Александр Бурносов предполагает, что информация "Мостотреста" о режиме развода мостов будет максимальная точная. "Довольно часто петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило по факту прохождения последнего судна. Но жители и гости города раньше не имели возможности узнать об этом, и ориентировались на график", – объясняет он.

В онлайн-режиме можно увидеть, сколько времени осталось до разводки и наведения моста. Также появится возможность узнать будет ли вторая разводка моста за ночь и остальные подробности, связанные с мостом. 

Теги: новости спб , онлайн сервис , петербург , разводные мосты , режим разводных мостов
Категории: Новости СПб Лента новостей

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