За разводными мостами можно следить в онлайн сервисе

В Петербурге запустят онлайн сервис, с помощью которого можно узнать режим разводки мостов.

"Мостотрест" 19 июня запустил сервис, благодаря которому можно узнать время развода мостов в Санкт-Петербурге в режиме реального времени.

Директор учреждения Александр Бурносов предполагает, что информация "Мостотреста" о режиме развода мостов будет максимальная точная. "Довольно часто петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило по факту прохождения последнего судна. Но жители и гости города раньше не имели возможности узнать об этом, и ориентировались на график", – объясняет он.

В онлайн-режиме можно увидеть, сколько времени осталось до разводки и наведения моста. Также появится возможность узнать будет ли вторая разводка моста за ночь и остальные подробности, связанные с мостом.