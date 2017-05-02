Скрывшийся с места ДТП водитель сбежал от полиции, бросив пассажирку

Выяснилось, что после погони мужчина, лишенный прав, пытался бежать от правосудия

В Петербурге ночью правоохранители устроили погоню за неадекватным водителем автомобиля, который ехал с превышением скорости. После требования остановиться водитель Hyundai только ускорился и пытался скрыться. В конце концов его удалось остановить примерно в 23:50 у дома 10/1 по улице Академика Константинова.

После того как водитель остановился, он выскочил из машины и бросился прочь. А несколько обескураженные полицейские обнаружили в автомобиле женщину-пассажирку.

Несколько позднее выяснилось, что некоторые основания опасаться полиции у сбежавшего водителя были: иномарка числится в розыске как скрывшаяся с места ДТП 18 апреля. А сам водитель еще в декабре 2015-го был лишен прав почти на два года.

Видео: архив