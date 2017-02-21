Скрытая камера сняла битву ягуара и муравьеда в лесу

В Сети появилось уникальное видео лесной схватки дикого ягуара и гигантского муравьеда.

Бразильский национальный исследовательский центр CENAP опубликовал видео, снятое в тропических лесах Амазонии. Этот ролик изменил представление многих людей о соотношении сил диких животных. Объектив камеры-ловушки, расположенной на невысоком дереве, поймал жесткую битву молодого леопарда и гигантского муравьеда. Удивительно, но неуклюжий муравьед дал достойный отпор ловкому хищнику и, фактически, вышел победителем из этой схватки.

Мы можем увидеть, как клыкастый леопард подбирается к муравьеду, но тот встает на задние лапы и отталкиевает крупную кошку. Хищник совершает еще одну попытку подобраться к крупной жертве, но снова получает контр-удар. В итоге пятнистый зверь убегает из зоны съемки, а муравьед отправляется в погоню. Как пишут авторы видео, судя по всему, оба зверя выжили после схватки. Во всяком случае, на расстоянии в километр от камеры-ловушки, трупы этих животных так и не были обнаружены.

Эксперты отмечают, что подобные сражения двух этих видов редко встречаются в природе. Впрочем, науки известны случаи, когда в результате битвы погибали и муравьед, обладающий сильными лапами, и леопард, со всем своим арсеналом хищника.

Видео: Descubre tu Mundo, YouTube