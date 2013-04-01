Московский дальнобойщик скончался от гриппа в Боткинской больнице

Мужчина не был привит. Болезнь осложнил сахарный диабет.

Недавно в одной из больниц Северной столицы скончался от гриппа А дальнобойщик из Москвы. Мужчине стало плохо на стоянке. Его в срочном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу, где спустя несколько часов он умер. Об этом сообщает Life.



Как выяснилось, Роспотребнадзор совместно с больницей им. Боткина выяснили детали трагедии. Оказалось, что мужчина был не привит и погиб из-за вируса гриппа. Также болезнь осложнил сахарный диабет. В больницу он попал уже в тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти его жизнь.



Ранее мы писали, что эпидемический порог по гриппу уже превышен. За последнее время в больницы попали свыше тысячи человек, среди них очень много детей. На прошлой неделе уже было зафиксировано больше 50 тыс. случаев заболевания простудой и гриппом.